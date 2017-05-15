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До 21 градуса тепла днем по западу и заморозки ночью по северу Беларуси ожидаются 17 мая

16.05.2017 12:04 — Новости Общества | БелТА  
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До 21 градуса тепла днем по западу и заморозки ночью по северу Беларуси ожидаются 17 мая
Фото из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла днем по западу и заморозки ночью по северу Беларуси ожидаются 17 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер будет северный 4-9 м/с, по юго-востоку порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, в отдельных районах по северу ожидаются заморозки до нуля - минус 2, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Днем прогнозируется 13-18 градусов выше нуля, по западу воздух прогреется до 19-21 градуса.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер будет северный 4-9 м/с, по юго-востоку порывами до 14 м/с.

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