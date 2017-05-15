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Ораторы из восьми стран соберутся на конкурс в Академии МВД Беларуси

16.05.2017 11:59 — Новости Общества | БелТА  
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Ораторы из восьми стран соберутся на конкурс в Академии МВД Беларуси
Фото МВД

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVII Международный конкурс ораторского мастерства среди студентов "Цицероний" пройдет 18-19 мая в Академии МВД Беларуси. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Примут участие в конкурсе 48 студентов и курсантов 22 вузов из восьми стран мира. Помимо ораторов из Беларуси и Украины за первое место будут состязаться представители Азербайджана, Венесуэлы, Казахстана, Китая, Нигерии, Туркменистана, обучающиеся в Беларуси. Тематика форума - "События, люди и их дела" и 100-летие белорусской милиции.

В первый день пройдут конкурсные трехминутные выступления, также представители команд из дальнего зарубежья расскажут о своих странах, нравах и обычаях народов. 12 лучших померяются силами во втором туре: будут импровизировать, дискутировать, отвечать экспромтом на вопросы. Во второй день состоится торжественная церемония награждения победителей и праздничный концерт.

"Цицероний" зародился в 2000 году в Академии МВД Беларуси как состязание ораторов-курсантов, венчающее изучение курса риторики. Постепенно конкурс превратился в межвузовский, а затем и в международный. Традиционными стали выступления обучающихся в Беларуси иностранных студентов, представляющих Венесуэлу, Китай, Конго, Ливию, Нигерию, Туркменистан, Шри-Ланку, Республику Корея, Японию и другие страны. Отборочные этапы "Цицерония" проходят в белорусских вузах. В состав жюри неизменно входят высококвалифицированные специалисты в области речевой коммуникации: лекторы, журналисты, дикторы радио и телевидения, филологи и юристы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Примут участие в конкурсе 48 студентов и курсантов 22 вузов из восьми стран мира. Помимо ораторов из Беларуси и Украины за первое место будут состязаться...

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