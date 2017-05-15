МАРТ ограничил доступ к сайту, использовавшему госсимволику в рекламе

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ограничило доступ к сайту, использовавшему государственную символику в рекламе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"В ходе рассмотрения обращения гражданина по вопросу рекламы препарата для похудения, размещенной в интернете, Министерством антимонопольного регулирования и торговли установлено нарушение законодательства в части использования изображения государственной символики (герба) и наименования государственного органа (Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Ввиду того, что сайт, на котором размещалась ненадлежащая реклама, не зарегистрирован на территории нашей страны, МАРТ принял меры по ограничению доступа к данному ресурсу", - пояснили в пресс-службе.

В соответствии со статьей 10 закона "О государственных символах Республики Беларусь" изображение Государственного герба Беларуси в интернете может размещаться только на официальных сайтах государственных органов. Согласно пункту 9 статьи 10 закона "О рекламе" не допускается использование в рекламе наименований организаций, символики лицами, не имеющими права на такое использование.-0-