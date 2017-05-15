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В Советском районе Гомеля несколько дней не будут продавать алкоголь

16.05.2017 12:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Соответствующее распоряжение опубликовал Гомельский горисполком. Запрет на продажу алкоголя связан с проведением Международной выставки-ярмарки «Весна в Гомеле». Он коснется близлежащих магазинов возле МЖК «Солнечный» в Советском районе.

Алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво не будут продавать рядом с катком № 2 на проспекте Речицком — в радиусе 500 метров на прилегающих территориях к выставке-ярмарке с 18 по 20 мая с 08.00 до 20.00, и 21 мая до 17.00.

Исключение на реализацию алкоголя коснется лишь объектов общепита, расположенных около места выставки.

 
Теги: Гомель
 
 
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Запрет на продажу алкоголя связан с проведением Международной выставки-ярмарки "Весна в Гомеле". Он коснется близлежащих магазинов возле МЖК "Солнечный".

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