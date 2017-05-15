В Советском районе Гомеля несколько дней не будут продавать алкоголь

Соответствующее распоряжение опубликовал Гомельский горисполком. Запрет на продажу алкоголя связан с проведением Международной выставки-ярмарки «Весна в Гомеле». Он коснется близлежащих магазинов возле МЖК «Солнечный» в Советском районе.

Алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво не будут продавать рядом с катком № 2 на проспекте Речицком — в радиусе 500 метров на прилегающих территориях к выставке-ярмарке с 18 по 20 мая с 08.00 до 20.00, и 21 мая до 17.00.

Исключение на реализацию алкоголя коснется лишь объектов общепита, расположенных около места выставки.