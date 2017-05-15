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Отсрочку от армии в Беларуси планируется предоставлять поступающим в магистратуру и интернам
16.05.2017 12:39 — Новости Общества | БелТА
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отсрочку от армии в Беларуси планируется предоставлять поступающим в магистратуру и интернам, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Игорь Мартынов.
"Раньше в законе о воинской обязанности не было нормы, чтобы тем, кто закончил первую ступень высшего образования и переходит на вторую, предоставлялась в год поступления отсрочка от армии. Планируется предоставлять им такую отсрочку, чтобы они могли продолжать обучение", - отметил Игорь Мартынов.
Также депутат рассказал, что отсрочкой от призыва на срочную военную службу смогут воспользоваться и интерны.
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"Раньше в законе о воинской обязанности не было нормы, чтобы тем, кто закончил первую ступень высшего образования и переходит на вторую, предоставлялась в год...
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