16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали технологию восстановления торфяников с помощью ягодных культур, сообщил заведующий лабораторией экологической физиологии растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси Александр Яковлев во время выездного пресс-мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси насчитывается около 300 тыс. га земель, нарушенных в процессе добычи торфа. Плодородие этих торфяных выработок очень низкое, почвы отличаются крайне высоким уровнем кислотности. То есть ни сельхозкультуры, ни лесные культуры расти на этих землях не могут. Чтобы решить эту экологическую проблему, мы предложили технологию восстановления естественного плодородия выработанных торфяных месторождений на основе возделывания ягодных культур. Среди них - клюква, голубика и брусника", - рассказал Александр Яковлев.

По его словам, эта технология позволит возвратить земли в сельскохозяйственное пользование, стабилизировать природную среду страны, а также получать ценные ягоды, которые используются в фармацевтике. Он отметил, что школьники Докшицкого и Столинского районов помогают ученым проводить работы по рекультивации.

Эта технология уже осваивается фермерскими хозяйствами. Из 100 га выработанных торфяников, взятых в аренду, 30 га рекультивированы по данной технологии, из них на 10 га уже получают урожай ягод.-0-