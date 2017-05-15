Поступающие в магистратуру и врачи-интерны смогут получить отсрочку от армии

Молодые люди, поступающие в магистратуру, а также выпускники медвузов, которые проходят интернатуру, смогут получить отсрочку от армии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на депутата, члена Постоянной комиссии по национальной безопасности Игоря Мартынова.

— Раньше в законе о воинской обязанности не было нормы, чтобы тем, кто закончил первую ступень высшего образования и переходит на вторую, предоставлялась в год поступления отсрочка от армии. Планируется предоставлять им такую отсрочку, чтобы они могли продолжать обучение, — отметил Игорь Мартынов.

Депутат рассказал, что отсрочкой от призыва на срочную военную службу смогут воспользоваться также интерны.