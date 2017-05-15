|
Под Минском вспыхнула «Зарница»
16.05.2017 13:00 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Их ничем не удивить и не напугать. На полосе препятствий - только лучшие. Под Минском воспитанники кадетского училища сыграли в «Зарницу». Насколько быстро справились с заданиями и понадобилась ли помощь наставников, узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Задержать диверсанта оказалось не так легко, как привыкли видеть подростки в боевиках. К
«Сама «Зарница» подразумевает нагрузку выше, чем в самом кадетском училище. Потому что мы выходим на уровень военнослужащих 20-25 лет и военнослужащих срочной службы. Поэтому не каждый может выдержать данную нагрузку», - сказал курсант Института пограничной службы Антон Матусевич.
Пробежать по бревну, пройти рукоход и метнуть гранату - для мальчишек это игра, а взрослые уверены: так подростки станут сплоченнее.
«Это и выносливость, и стойкость. Это и дух победы. Это и соперничество в хорошем смысле. Я думаю, все эти качества заложены в этой игре. И ребята могут в этом посоревноваться», - отметила первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Первомайского района Минска Елена Лисай.
Ежегодно в «Зарнице» участвуют тысячи подростков по всей стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воспитанники кадетского училища приняли участие в военно-спортивной игре.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии