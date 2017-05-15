﻿ Под Минском вспыхнула «Зарница». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Минском вспыхнула «Зарница»

16.05.2017 13:00 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Их ничем не удивить и не напугать. На полосе препятствий - только лучшие. Под Минском воспитанники кадетского училища сыграли в «Зарницу». Насколько быстро справились с заданиями и понадобилась ли помощь наставников, узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Задержать диверсанта оказалось не так легко, как привыкли видеть подростки в боевиках. К «Зарнице» кадеты минского училища готовились с помощью курсантов Института погранслужбы почти месяц. Поучаствовать смогли лишь самые быстрые и сильные.

«Сама «Зарница» подразумевает нагрузку выше, чем в самом кадетском училище. Потому что мы выходим на уровень военнослужащих 20-25 лет и военнослужащих срочной службы. Поэтому не каждый может выдержать данную нагрузку», - сказал курсант Института пограничной службы Антон Матусевич.

Пробежать по бревну, пройти рукоход и метнуть гранату - для мальчишек это игра, а взрослые уверены: так подростки станут сплоченнее.

«Это и выносливость, и стойкость. Это и дух победы. Это и соперничество в хорошем смысле. Я думаю, все эти качества заложены в этой игре. И ребята могут в этом посоревноваться», - отметила первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Первомайского района Минска Елена Лисай.

Ежегодно в «Зарнице» участвуют тысячи подростков по всей стране.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воспитанники кадетского училища приняли участие в военно-спортивной игре.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Отсрочку от армии в Беларуси планируется предоставлять поступающим в магистратуру и интернам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика