Под Минском вспыхнула «Зарница»

Их ничем не удивить и не напугать. На полосе препятствий - только лучшие. Под Минском воспитанники кадетского училища сыграли в «Зарницу». Насколько быстро справились с заданиями и понадобилась ли помощь наставников, узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Задержать диверсанта оказалось не так легко, как привыкли видеть подростки в боевиках. К «Зарнице» кадеты минского училища готовились с помощью курсантов Института погранслужбы почти месяц. Поучаствовать смогли лишь самые быстрые и сильные.

«Сама «Зарница» подразумевает нагрузку выше, чем в самом кадетском училище. Потому что мы выходим на уровень военнослужащих 20-25 лет и военнослужащих срочной службы. Поэтому не каждый может выдержать данную нагрузку», - сказал курсант Института пограничной службы Антон Матусевич.

Пробежать по бревну, пройти рукоход и метнуть гранату - для мальчишек это игра, а взрослые уверены: так подростки станут сплоченнее.

«Это и выносливость, и стойкость. Это и дух победы. Это и соперничество в хорошем смысле. Я думаю, все эти качества заложены в этой игре. И ребята могут в этом посоревноваться», - отметила первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Первомайского района Минска Елена Лисай.

Ежегодно в «Зарнице» участвуют тысячи подростков по всей стране.