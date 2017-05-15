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Строительство биотехнологического комплекса в Ботаническом саду планируется завершить в 2017 году

16.05.2017 13:49 — Новости Общества | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство биотехнологического комплекса по микроклональному размножению растений в Ботаническом саду планируется завершить в 2017 году, сообщил директор Центрального ботанического сада НАН Беларуси Владимир Титок во время выездного пресс-мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Строительство биотехнологического комплекса в Ботаническом саду планируется завершить в 2017 году. Надеемся ввести в строй все объекты комплекса к концу года", - сказал Владимир Титок.

Биотехнологический комплекс обеспечит ускоренное выращивание голубики, новых ценных ягодных, декоративных, древесных и лекарственных растений в количестве около 1 млн оздоровленных саженцев в год. Новая для Беларуси отрасль - нетрадиционное промышленное ягодоводство - будет снабжена посадочным материалом в необходимых количествах.

Будет расширяться ассортимент растений, размножаемых в культуре in vitro. Это современный подход, который повышает эффективность производства саженцев в 8-10 раз по сравнению с традиционными методами. В технологии размножения и выращивания растений в биотехнологическом комплексе используется светодиодная техника.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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