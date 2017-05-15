|
Строительство биотехнологического комплекса в Ботаническом саду планируется завершить в 2017 году
16.05.2017 13:49 — Новости Общества | БелТА
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство биотехнологического комплекса по микроклональному размножению растений в Ботаническом саду планируется завершить в 2017 году, сообщил директор Центрального ботанического сада НАН Беларуси Владимир Титок во время выездного пресс-мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.
"Строительство биотехнологического комплекса в Ботаническом саду планируется завершить в 2017 году. Надеемся ввести в строй все объекты комплекса к концу года", - сказал Владимир Титок.
Биотехнологический комплекс обеспечит ускоренное выращивание голубики, новых ценных ягодных, декоративных, древесных и лекарственных растений в количестве около 1 млн оздоровленных саженцев в год. Новая для Беларуси отрасль - нетрадиционное промышленное ягодоводство - будет снабжена посадочным материалом в необходимых количествах.
Будет расширяться ассортимент растений, размножаемых в культуре in vitro. Это современный подход, который повышает эффективность производства саженцев в 8-10 раз по сравнению с традиционными методами. В технологии размножения и выращивания растений в биотехнологическом комплексе используется светодиодная техника.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Строительство биотехнологического комплекса в Ботаническом саду планируется завершить в 2017 году. Надеемся ввести в строй все объекты комплекса к концу года", -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии