В доме живут теплота и уют

Огромное значение в жизни каждого человека имеет семья. Прочные семейные отношения приносят нам уверенность в своём будущем, побуждают к труду и творчеству, наполняют жизнь смыслом и радостью. Недаром забота о семье, особенно многодетной, в Республике Беларусь возведена на государственный уровень. В целях укрепления духовно-нравственных основ семьи, возрождения и пропаганды семейных ценностей и традиций проводится и республиканский конкурс «Семья года». Первый его этап под названием «Многодетная семья 2017 года Могилевской области» прошёл в пятницу во Дворце культуры области. Его организаторы, в числе которых областной комитет по труду, занятости и социальной защите населения, главное управление идеологиче-ской работы, культуры и по делам молодёжи, управление образования облисполкома, ставили перед собой определённые задачи. В частности, это повышение роли и престижа семьи в жизни общества как ключевого фактора государственной демографической политики; продвижение в обществе идеи ответственного родительства; образование и воспитание детей и молодёжи в системе традиционных семейных ценностей, ориентированных на стабильность отношений, рождение и воспитание детей, здоровый образ жизни, преемственность поколений, взаимопонимание и взаимоподдержку. А в общей сложности в конкурсном соревновании приняли участие 25 многодетных семей из Могилева и всех регионов области. Круглянщину представляла дружная «команда» детского дома семейного типа Марии Николаевны и Александра Александровича Сапего в составе 14 человек.

Областной тур включал следующие конкурсные задания: «Визитная карточка», «Семейное древо», «Семейный пирог», «Уютный дом». Названия их в общем-то говорят сами за себя. Главное, как всё это было преподнесено и выполнено. В первом конкурсе Сапеги очень подробно и интересно рассказали о каждом из членов своей действительно дружной «команды», где упор делается на формирование здорового образа жизни, трудолюбие, коллективизм. О доме, где живут теплота и взаимоподдержка, где умеют трудиться и с пользой отдыхать, рассказал и видеоматериал, который оценивался в конкурсе «Уютный дом». На выставку-дегустацию конкурса «Семейный пирог» круглянская семья представила три блюда: два пирога – овощной и рыбный -- и квас раугеня, приготовленный в результате брожения пшеничных зёрен. Как были оценены кулинарные способности круглян, можно судить и по тому, что очень многим захотелось получить рецепты изготовления оригинальных блюд. Особенно же удался Сапегам конкурс «Семейное древо» и способ его исполнения. Всё здесь поражало: уникальные костюмы из разных эпох, огромный гобелен в виде замка, где каждый этаж и фундаменты представляли семейные ветви семи поколений родственников, как со стороны Марии Николаевны, так и со стороны Александра Александровича. Рассказали наши участники и о своих достижениях, представив жюри множественные грамоты, дипломы, другие знаки признания заслуг этой большой и замечательной семьи. О ней, кстати, не единожды мы рассказывали на страницах районной газеты. Впечатлили всех и различные поделки, сделанные руками и взрослых, и ребят в виде резьбы по дереву, вышивки, квилинга и т.д.



-- Представители нашего района выступили на конкурсе очень достойно, -- с удовольствием делится со мной впечатлениями директор районного центра социального обслуживания населения Л.Н. Терешкова. Об этом же свидетельствуют и оценки выполнения конкурсных заданий. В частности, у круглянской семьи первое место в номинации «Семейное древо». А ведь здесь кроме всего прочего оценивались сценический образ, оригинальность художественного решения, уровень исполнительского мастерства. А о том, что у наших конкурсантов всё это было на высоком уровне, свидетельствует и завоеванный ими Гран-при этого престижного мероприятия, а именно: видеокамера. Им также были вручены сертификат на 165 рублей и подарки от многочисленных спонсоров. Поздравляем!

Людмила МОШУЛЬ.