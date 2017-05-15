Благодарность – это память сердца!

9 Мая наше Круглое отметило 72-ю годовщину праздника Победы в Великой Отечественной войне. С раннего утра по улице Советской выстроился живой коридор из учащихся 3-х – 7-х классов вместе с классными руководителями, а к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, подходили жители посёлка с традиционными атрибутами праздника: шарами, живыми цветами, распустившимися веточками и эмблемами яблоневого цвета.

Даже несмотря на аномальный для мая месяца холод и пугающий всех дождь, несколько сотен круглянцев – учащиеся 8-11 классов вместе со своими учителями, администрацией школ и родителями, руководством отдела образования, а также другими неравнодушными гражданами торжественно представили уникальную в своём роде делегацию в шествии Памяти «Бессмертный полк».

Эта акция проходит в нашем городе второй год. Как сказал директор школы №1 А.М. Белянкин, идея зрела уже давно и, к счастью, уже с января 2016 года началась активная подготовка к её организации. Педагоги и администрация школы выступили с обращением в каждую семью с просьбой найти фотографии всех родственников – участников боевых действий во время Великой Отечественной войны, сами помогли изготовить портреты для шествия. Идею широко подхватили коллективы второй городской школы и даже ряда сельских учреждений образования.

Обращаясь к ребятам, Александр Михайлович сказал:

«Я считаю, что главные истоки победы советского народа – это героизм, патриотизм, интернационализм, единство фронта и тыла.

Вы, молодое поколение XXI века, должны помнить и чтить трагическую и боевую историю наших дедов и прадедов…Насущное требование сегодняшней молодёжи, рассчитывающей на счастливую и мирную жизнь – память, память благодарная, светлая и вечная… »

Вместе со своей внучкой Александр Михайлович сам нёс портреты отца и матери: Михаила Матвеевича Белянкина, 1908 г.р., и Марии Павловны Белянкиной, 1909 г.р., известных круглянских партизан.

Классный руководитель 1 «А» класса Оксана Фёдоровна Савчук с теплотой и гордостью в голосе отзывалась о своём дедушке Фёдоре Афанасьевиче Зюлеве, который добровольцем ушёл на фронт и погиб в Восточной Германии.

С интересом о своих предках-героях рассказала ученица 9 «Б» класса Мария Чёрная. Она несла портрет своей прабабушки Александры Ивановны Земсковой, которая воевала в партизанской бригаде С.Г. Жунина, вместе с другими народными мстителями подорвала несколько немецких эшелонов, смогла выжить и умерла не так давно в пожилом возрасте, похоронена рядом с родными и близкими.

Солдаты Победы... Они вновь, кто погиб ещё до мая 45-го, и кто, пройдя горнило войны, выжил и умер уже в мирное время, оказались в одном общем строю. В строю тех, кто завоевал свободу и независимость для всех нас.

Отрадно было видеть гордые глаза самых юных участников шествия – ученика 1 «А» класса Ильи Чудакова и учеников 2 «А» класса Артёма и Киры Костюковых, которые несли фотографии уже своих прадедушек: Илью Григорьевича Поваляева, 1918 г.р., Ивана Петровича Костюкова, 1908 г.р., и Андрея Харитоновича Прилепко, 1924 г.р. Ребята с недетским упорством несли высоко поднятые портреты своих предков, вселяя тем самым надежду, что и в их жилах течёт кровь настоящих борцов.

Я спросила у ребят, откуда они узнали о своих родных героях?

Илья ответил: «Мне рассказали дома, что я очень похож на дедушку. Когда вырасту, хочу тоже стать героям».

«А нам обо всем поведала бабушка», -- в один голос вторили Кира и Артем. Бабушка, стоящая рядом, скромно улыбнулась: «Просто я хочу, чтобы они знали свою историю и стремились стать достойным примером для своих будущих детей».

Торжественные мероприятия, состоявшиеся 9 Мая в нашем городе, вызвали восторг, чувство гордости, враз нахлынувшие слёзы, которые застилали глаза, ведь вместе «шли» не только потомки героев, но и сами герои, которым не суждено было встретить этот май.

Очень важно, когда наши дети, внуки и правнуки с фотопортретами своих дедов и прадедов шли вместе со всеми жителями Круглого для того, чтобы ещё раз ощутить и прочувствовать свою сопричастность к величайшей Победе в истории человечества, чтобы не забыть, какую цену во имя мирного неба заплатили их близкие.

«Бессмертный полк» позволит сохранить воспоминания о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Благодарность – это память сердца! Каждый из нас должен хранить память о тех героических днях, о солдатах-победителях и поддерживать этот огонь в своих сердцах, передавая его из поколения в поколение!

Елена Чудакова,

участник патриотической акции.