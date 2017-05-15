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Николай Корбут стал помощником президента по общим вопросам

16.05.2017 14:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Президент Беларуси своим указом №146 освободил Николая Корбута от должности помощника президента и назначил его же помощником президента по общим вопросам.

Указ был опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Николай Корбут стал помощником президента по общим вопросам
© Sputnik / Виктор Толочко
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В должности помощника президента Корбут работал с сентября 2016 года, до этого трудился на посту главного инспектора по Минской области, куда был назначен в 2014 году. В 2009-2013 годах Корбут занимал пост управляющего делами президента.

Кроме того, в 1994-2013 годы занимал должность начальника управления по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций "Дипсервис" Управделами президента.

В Беларуси Корбут известен не только как "президентский завхоз", но и как человек, который занимался вопросами введения в республике системы duty free, многое сделал для возрождения производства слуцких поясов на предприятии "Госхудожпромыслы" (находится в подчинении Управделами президента).

Примечательно, что в Беларуси известны два чиновника с именем Николай Корбут. "Другой" Корбут в 1997-2008 годах занимал пост министра финансов. Он не только полный тезка помощника президента, но и его земляк — оба чиновника родились в Слуцко-Копыльском районе.

Ранее сообщалось, что в начале февраля 2017 года Лукашенко провел совещание по оптимизации Администрации президента, на котором заявил о необходимости непрерывного кадрового обновления госаппарата. Тогда же было принято решение сократить на 30% численность работников Администрации главы государства.

"В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано", — сказал тогда Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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До этого Корбут работал помощником президента, эту должность он занимал с сентября 2016 года, ранее был главным инспектором по Минской области и главой "Дипсервиса".

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