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Оптимизировано взаимодействие таможни "Минск-2" с Национальным аэропортом и "Белавиа"
16.05.2017 14:15 — Новости Общества | БелТА
Фото ГТК
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оптимизирована технология взаимодействия таможни "Минск-2" с Национальным аэропортом Минск и авиакомпанией "Белавиа", сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
"Модернизированная инфраструктура, техническое оборудование и современные информационные технологии, задействованные для осуществления таможенного контроля, позволили оптимизировать процедуры регистрации прибытия воздушных судов и товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза и убытия из нее", - говорится в сообщении.
Так, из регламента обязательных таможенных процедур исключено прибытие должностных лиц таможенных органов на воздушные суда, осуществляющие международные авиарейсы, что позволит сократить время обслуживания воздушных судов авиакомпании "Белавиа" в Национальном аэропорту Минск. Необходимая для таможенного оформления информация будет представляться авиаперевозчиком заблаговременно с использованием информационных технологий.
Нововведения основаны на международных стандартах администрирования авиационных перевозок и позволяют улучшить условия осуществления международных авиаперевозок через Национальный аэропорт Минск за счет снижения контрольной нагрузки и сокращения времени таможенного контроля.-0-
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Необходимая для таможенного оформления информация будет представляться авиаперевозчиком заблаговременно с использованием информационных технологий.
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