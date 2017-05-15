ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оптимизировано взаимодействие таможни "Минск-2" с Национальным аэропортом и "Белавиа"

16.05.2017 14:15 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Оптимизировано взаимодействие таможни "Минск-2" с Национальным аэропортом и "Белавиа"
Фото ГТК

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оптимизирована технология взаимодействия таможни "Минск-2" с Национальным аэропортом Минск и авиакомпанией "Белавиа", сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Модернизированная инфраструктура, техническое оборудование и современные информационные технологии, задействованные для осуществления таможенного контроля, позволили оптимизировать процедуры регистрации прибытия воздушных судов и товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза и убытия из нее", - говорится в сообщении.

Так, из регламента обязательных таможенных процедур исключено прибытие должностных лиц таможенных органов на воздушные суда, осуществляющие международные авиарейсы, что позволит сократить время обслуживания воздушных судов авиакомпании "Белавиа" в Национальном аэропорту Минск. Необходимая для таможенного оформления информация будет представляться авиаперевозчиком заблаговременно с использованием информационных технологий.

Нововведения основаны на международных стандартах администрирования авиационных перевозок и позволяют улучшить условия осуществления международных авиаперевозок через Национальный аэропорт Минск за счет снижения контрольной нагрузки и сокращения времени таможенного контроля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необходимая для таможенного оформления информация будет представляться авиаперевозчиком заблаговременно с использованием информационных технологий.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Николай Корбут стал помощником президента по общим вопросам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика