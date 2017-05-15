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УВД: коррупция в могилевском "Жилкомхозе" - часть преступной схемы в 30 районах страны
16.05.2017 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Преступную схему выявили могилевские силовики. С 2012 по 2015 годы преступная группа под руководством директора и учредителя более десяти различных коммерческих структур в сговоре с руководителями предприятий ЖКХ поставляла коммунальникам насосное оборудование по цене, завышенной до 13 раз.
— Поставки осуществлялись в рамках государственных закупок и закупок за счет собственных средств предприятий ЖКХ, — уточнил начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Щедраков.
Уголовные дела возбудили в отношении руководителей предприятий ЖКХ шести районов Могилевской области. Причиненный их действиями ущерб составил более 450 тыс. рублей.
Опираясь на опыт могилевских правоохранителей, МВД выявило подобные преступные схемы руководителей предприятий ЖКХ в более чем 30 районах всех областей страны. В отношении участников преступного сговора возбуждено 36 уголовных дел, по 12 материалам проводятся проверки. По предварительной информации, только по вскрытым фактам размер причиненного ими вреда составил более 20 млрд неденоминированных рублей.
В марте стало известно, что
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В отношении руководителей коммунальных предприятий возбуждено 36 уголовных дел, по 12 материалам проводятся проверки. Ущерб пока оценивают в 2 млн рублей.
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