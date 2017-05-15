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Трое парней в Городке издевались над первокурсником. Возбуждено уголовное дело

16.05.2017 14:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Троих учащихся колледжа в Городке подозревают в совершении грабежа и хулиганских действий, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Около полуночи 11 апреля два третьекурсника — 17-летний и 18-летний парни — избили в общежитии 16-летнего первокурсника. Заставляли его отжиматься и били руками и ногами по голове и телу.

Еще один 17-летний старшекурсник два раза открыто похитил вещи, принадлежащие потерпевшему.

Следователи возбудили уголовные дела в отношении трех парней по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 206 (Грабеж, совершенный повторно) УК Беларуси.

Следователи назначили экспертизы, устанавливают причины и условия, которые способствовали совершению преступлений.

 
 
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Троих учащихся колледжа в Городке подозревают в совершении грабежа и хулиганских действий.

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