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Трое парней в Городке издевались над первокурсником. Возбуждено уголовное дело
16.05.2017 14:16 — Новости Общества | Tut.by
Троих учащихся колледжа в Городке подозревают в совершении грабежа и хулиганских действий, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.
Около полуночи 11 апреля два третьекурсника — 17-летний и 18-летний парни — избили в общежитии 16-летнего первокурсника. Заставляли его отжиматься и били руками и ногами по голове и телу.
Еще один 17-летний старшекурсник два раза открыто похитил вещи, принадлежащие потерпевшему.
Следователи возбудили уголовные дела в отношении трех парней по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 206 (Грабеж, совершенный повторно) УК Беларуси.
Следователи назначили экспертизы, устанавливают причины и условия, которые способствовали совершению преступлений.
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Троих учащихся колледжа в Городке подозревают в совершении грабежа и хулиганских действий.
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