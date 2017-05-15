16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отсрочку от армии в Беларуси планируется предоставлять поступающим в магистратуру и интернам, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Игорь Мартынов.

"Раньше в законе о воинской обязанности не было нормы, чтобы тем, кто закончил первую ступень высшего образования и переходит на вторую, предоставлялась в год поступления отсрочка от армии. Планируется предоставлять им такую отсрочку, чтобы они могли продолжать обучение", - пояснил Игорь Мартынов.

По его словам, отсрочкой от призыва на срочную военную службу смогут воспользоваться и интерны. "Сейчас те, кто заканчивает медицинские вузы и дальше становится интерном, не получают отсрочки от армии. Планируется предоставлять им право на отсрочку от призыва в течение двух лет для получения ими диплома", - рассказал депутат.

Сегодня на базе военного комиссариата Октябрьского района Минска и войсковой части 04147 проходит выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по национальной безопасности. Парламентарии и представители Министерства обороны рассматривают реализацию новой Военной доктрины, утвержденной летом 2016 года. В целях адаптации регламентирующих новую доктрину документов планируется внести изменения и дополнения в восемь "оборонных" законов.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшем заседании Палаты представителей. Он предусматривает совершенствование системы военного планирования, правовое закрепление вопросов комплектования ВС, других войск и воинских формирований личным составом в период мобилизации, военного положения и в военное время, порядка прохождения военной службы по мобилизации, а также уточнение порядка ведения воинского учета и мобилизационной подготовки органами государственной безопасности Беларуси, уточнение задач ВС с учетом характера современных военных конфликтов.

Председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Валентин Михневич пояснил, что цель выездного заседания - на местах рассмотреть систему организации воинского учета, боевой подготовки, учебного процесса. "Мы хотим непосредственно с офицерами, прапорщиками обсудить предложения об изменениях и дополнениях, узнать, насколько они сегодня актуальны, насколько охватывают весь спектр стоящих задач", - отметил Валентин Михневич.

Итогом заседания станет выработка единых подходов к практическим вопросам обеспечения военной безопасности государства, а также дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере.-0-