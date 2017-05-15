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В Минске будут судить наркомана, который бегал голым по улице и предлагал милиции половую связь

16.05.2017 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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В суд Заводского района столицы направлено дело обвиняемого в хулиганстве минчанина, который бегал голым под психотропами, а также предлагал прохожим и милиции вступить с ним в половую связь. Об этом пишет БелаПАН со ссылкой на заместителя прокурора Заводского района Викторию Кунцевич.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчанин 1981 года рождения с 15 лет употреблял героин, гашиш и другие наркотики. Он рассказал, что с 2015-го завязал, но 17 марта этого года сорвался и употребил психотропы.

В итоге, днем того же дня он бегал голым по улице Ташкентской, предлагал прохожим и прибывшим на его задержание милиционерам вступить с ним в половую связь, а также валялся на земле. Ничего из произошедшего он не помнит. В распоряжении следствия есть видео неадекватного поведения мужчины.

На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ (Хулиганство) и сейчас оно направлено в суд. Обвиняемый был ранее судим за грабежи, но судимости с него сняты. Он не работает, живет с родителями и состоит на учете в наркодиспансере.

Экспертиза признала его вменяемым. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

 
 
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