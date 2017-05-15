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Фестиваль белорусской песни и поэзии пройдет в Молодечно
16.05.2017 14:51 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Беларусь готовится к главному музыкальному событию в стране. В городе Молодечно 2 июня стартует национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, передает «МИР 24».
Пройдет он в республике уже в 17 раз. В этом году фестиваль посвящен 135-летию народных поэтов
«В каждом концерте звучит белорусская песня, звучит белорусская музыка, и, конечно, мы показываем наших исполнителей, исполнителей, которые получили настоящее образование. И, самое главное, у них большой опыт. А вот в соединении опыта и образования получается то, что ожидает от нас наш слушатель», - отметил художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь Михаил Финберг.
В заключительный, неофициальный, день фестиваля, 4 июня, пройдет рок-концерт с участием коллективов из Беларуси, Украины и России.
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