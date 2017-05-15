16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра Беларусь от 15 мая 2017 года №176р создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2017 году второго этапа республиканского конкурса "Семья года", сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Оргкомитет возглавил заместитель премьер-министра Василий Жарко. Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению второго этапа республиканского конкурса и обеспечить координацию работы по его выполнению.

При необходимости оргкомитет может привлекать к работе по подготовке и проведению финала конкурса руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и других госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.-0-