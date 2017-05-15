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Создан оргкомитет по проведению в 2017 году второго этапа конкурса "Семья года"

16.05.2017 15:06 — Новости Общества | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра Беларусь от 15 мая 2017 года №176р создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2017 году второго этапа республиканского конкурса "Семья года", сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Оргкомитет возглавил заместитель премьер-министра Василий Жарко. Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению второго этапа республиканского конкурса и обеспечить координацию работы по его выполнению.

При необходимости оргкомитет может привлекать к работе по подготовке и проведению финала конкурса руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и других госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Оргкомитет возглавил заместитель премьер-министра Василий Жарко. Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению...

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