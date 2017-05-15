|
Институт культуры будет присоединен к БГУКИ
16.05.2017 15:00 — Новости Общества | БелТА
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство согласовало Министерству культуры реорганизацию учреждения образования "Белорусский государственный университет культуры и искусств" путем присоединения к нему государственного учреждения образования "Институт культуры Беларуси". Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 15 мая 2017 года №354, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Министерству культуры поручено в трехмесячный срок принять меры по реализации постановления.
Основные пункты документа вступают в силу после его официального опубликования.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерству культуры поручено в трехмесячный срок принять меры по реализации постановления.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии