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Социологи расспросят белорусов о том, как устроены их семьи

16.05.2017 15:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. С мая по ноябрь 2017 года в Беларуси будет проходить национальное социологическое исследование "Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов", сообщили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты республики.

Планируется, что в ходе исследования будут опрошены 10 тысяч граждан, постоянно проживающих в Беларуси. Возраст респондентов составит 18-79 лет, их отбор будет случайным.

Социологи расспросят белорусов о том, как устроены их семьи
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Исследование проводится в рамках проекта международной технической помощи "Поддержка Национальной программы демографической безопасности в Республике Беларусь" при поддержке правительства РФ, Фонда ООН в области народонаселения и ЮНИСЕФ", — отметили в Минтруда, который выбран исполняющим агентом проекта.

Там рассказали, что исследование будет посвящено анализу процессов формирования семьи и рождаемости, тенденций репродуктивного поведения, рождаемости и семейных отношений. Социологам предстоит дать оценку эффективности национальной демографической и семейной политики и разработать научно-обоснованные рекомендаций по ее усовершенствованию.

"Респондентам, в частности, будут заданы вопросы о распределении обязанностей в семье, в том числе по уходу за детьми и престарелыми родственниками, об эффективности программ социальной помощи семье и другие", — рассказали в Минтруда.

Там также отметили, опрос будет проводиться силами специалистов Центра социологических и политических исследований БГУ при поддержке Белстата.

"Исследование носит широкомасштабный характер и пройдет во всех регионах Беларуси. Впервые социологическое исследование будет проводиться с использованием планшетов", — рассказали в министерстве.

Ранее эксперты в ходе обсуждения молодежи к институту семьи отмечали, что Беларусь удерживает второе место в мире по количеству разводов, а средний возраст вступления в брак неуклонно повышается. Подробнее о мнении экспертов смотрите в записи видеомоста Sputnik>> 

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе исследования, которое будет длиться с мая по ноябрь, гражданам предстоит отвечать на вопросы о том, кто ухаживает за детьми и стариками и о том, хватает ли...

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