За распространение наркотиков в Минске задержали 15-летнюю школьницу

Милиция задержала по улице Лобанка в столице 15-летнюю минчанку. Ее застали во время закладки тайников с психотропами. Об этом рассказали представители Центрального РУВД в сюжете телеканала «Беларусь 1».



Скриншот из сюжета телеканала "Беларусь 1"

Во время обыска у девушки изъяли 14 свертков с белым веществом. Эксперты установили, что это особо опасное психотропное вещество Альфа-PVP. Такое же вещество содержалось и в четырех найденных рядом тайниках.

Известно, что ранее девушка привлекалась только к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте.

Девушке вменяют хранение и сбыт психотропов. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК, санкция статьи — до 15 лет лишения свободы.