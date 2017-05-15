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За распространение наркотиков в Минске задержали 15-летнюю школьницу
16.05.2017 15:35 — Новости Общества | Tut.by
Милиция задержала по улице Лобанка в столице 15-летнюю минчанку. Ее застали во время закладки тайников с психотропами. Об этом
Во время обыска у девушки изъяли 14 свертков с белым веществом. Эксперты установили, что это особо опасное психотропное вещество Альфа-PVP. Такое же вещество содержалось и в четырех найденных рядом тайниках.
Известно, что ранее девушка привлекалась только к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте.
Девушке вменяют хранение и сбыт психотропов. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК, санкция статьи — до 15 лет лишения свободы.
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Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328, санкция статьи - до 15 лет лишения свободы.
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