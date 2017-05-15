Россиянин пытался провезти через гомельскую таможню религиозную утварь почти на 8 тысяч рублей

Контрабанду таможенники обнаружили в легковом автомобиле в пункте оформления «Новая Гута» — гражданин России пытался перевезти почти 900 различных предметов, сообщили TUT.BY в Гомельской таможне.





Культовые предметы мужчина вез вместе с личными вещами.

Аналогичная попытка была пресечена в пункте таможенного оформления «Терюха». В вагоне пассажирского поезда «Киев — Санкт-Петербург» под сиденьем были найдены различные религиозные предметы на 800 рублей.



