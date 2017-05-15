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Россиянин пытался провезти через гомельскую таможню религиозную утварь почти на 8 тысяч рублей
16.05.2017 16:07 — Новости Общества | Tut.by
Контрабанду таможенники обнаружили в легковом автомобиле в пункте оформления «Новая Гута» — гражданин России пытался перевезти почти 900 различных предметов, сообщили TUT.BY в Гомельской таможне.
Культовые предметы мужчина вез вместе с личными вещами.
Аналогичная попытка была пресечена в пункте таможенного оформления «Терюха». В вагоне пассажирского поезда «Киев — Санкт-Петербург» под сиденьем были найдены различные религиозные предметы на 800 рублей.
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Культовые предметы мужчина перевозил вместе с личными вещами.
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