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Россиянин пытался провезти через гомельскую таможню религиозную утварь почти на 8 тысяч рублей

16.05.2017 16:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Контрабанду таможенники обнаружили в легковом автомобиле в пункте оформления «Новая Гута» — гражданин России пытался перевезти почти 900 различных предметов, сообщили TUT.BY в Гомельской таможне.


Культовые предметы мужчина вез вместе с личными вещами.

Аналогичная попытка была пресечена в пункте таможенного оформления «Терюха». В вагоне пассажирского поезда «Киев — Санкт-Петербург» под сиденьем были найдены различные религиозные предметы на 800 рублей.


 
 
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