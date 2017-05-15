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В Щучине женщина из ревности подожгла дом своего возлюбленного
16.05.2017 16:03 — Новости Общества | Tut.by
В Щучине 35-летняя женщина из ревности подожгла двери в частном доме своего возлюбленного. Ей не понравилось, что во время совместного распития спиртных напитков ее кавалеру на мобильник позвонила какая-то женщина,
Не став разбираться, подозреваемая затеяла ссору, по результатам которой хозяин дома выставил ее за порог.
— Раздосадованная поступком возлюбленного дама, оказавшись за дверью, в отместку решила поджечь его дом. К счастью, все закончилось тлеющей дверной коробкой, которую легко удалось потушить, — рассказал начальник ОБЭП Щучинского РОВД майор милиции Владимир Васько.
Прощать темпераментную возлюбленную потерпевший не захотел и обратился в милицию.
Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на уничтожение либо повреждение имущества».
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Ей не понравилось, что во время совместного распития спиртных напитков ее кавалеру на мобильник позвонила какая-то женщина.
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