В Щучине женщина из ревности подожгла дом своего возлюбленного

В Щучине 35-летняя женщина из ревности подожгла двери в частном доме своего возлюбленного. Ей не понравилось, что во время совместного распития спиртных напитков ее кавалеру на мобильник позвонила какая-то женщина, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Не став разбираться, подозреваемая затеяла ссору, по результатам которой хозяин дома выставил ее за порог.

— Раздосадованная поступком возлюбленного дама, оказавшись за дверью, в отместку решила поджечь его дом. К счастью, все закончилось тлеющей дверной коробкой, которую легко удалось потушить, — рассказал начальник ОБЭП Щучинского РОВД майор милиции Владимир Васько.

Прощать темпераментную возлюбленную потерпевший не захотел и обратился в милицию.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на уничтожение либо повреждение имущества».