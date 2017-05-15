8.30 или 9.00. В школах начали обсуждать новый график работы с 1 сентября

После президентского поручения начинать уроки с 9 утра во многих школах задумались о новом графике работы с 1 сентября. Учебные заведения, работающие в две смены, рассматривают вариант начинать занятия в 8.30 или 9.00, работающие в одну смену — с 9.00. При этом родителей, которым рано на работу, тоже не обидят, пообещали в Минобразования. Для их детей школы будут открыты с 8 утра, а педагоги присмотрят за малышами до начала уроков.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Учительница одной из школ Московского района Минска рассказала TUT.BY, что с 1 сентября занятия у первой смены будут начинаться в 8.30 вместо 8.00 — так решила администрация учебного заведения. Вторая смена будет начинать учебу в 13.30.

Школы в регионах рабочий график на новый учебный год пока не обсуждали. Как рассказала TUT.BY завуч из Жодино, управление образования предупредило, что перенос начала занятий на 9 утра возможен, но не давало распоряжений на этот счет.

— У нас в школе две смены. У первой занятия начинаются в 8 утра, у второй — в 13.10, а заканчиваются максимум в 18.55. Нас предупредили, что с нового учебного года занятия могут перенести с 8 на 9 утра. Пока мы больше ничего не знаем.

По словам собеседницы, вопросов от родителей по поводу нового графика не было.

— Мы понимаем, что родители уходят на работу рано, дети должны быть как-то задействованы с 8 до 9. Где будут находиться малыши, как будут добираться? Возможно, будем открывать группу продленного дня с 8 до 9 утра для учеников 1 и 2 классов.

Завуч школы в Речице никаких распоряжений насчет нового графика пока не видела.

— Некоторые родители, особенно те, кто в декретном отпуске, были бы рады перенести занятия на 9 утра. Но в нашей школе это сделать нереально, потому что мы занимаемся в две смены. По требованиям СанПиН, мы не должны начинать вторую смену позже 14.00 и заканчивать занятия позже 19.30. Мы по такому расписанию и работаем. Если перенесем первый урок на час позже, не останется времени на дополнительные занятия, классные часы и факультативы, — сказала завуч. — В школах, где одна смена, это будет реально сделать. И дети успеют выспаться, и родителям проще будет их забирать. Сейчас есть проблема, что родители на работе, а учеников младших классов одних отпускать домой нельзя.

Учительница сельской школы в Кобринском районе тоже ничего не слышала об изменении графика.

— В нашей школе никто пока об этом не заговаривал. Думаю, что этот вопрос будет решаться ближе к 1 сентября. Мы работаем в одну смену, но привязаны к автобусу, который подвозит учащихся, — это примерно полтора часа утром и полтора часа после обеда.

Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая подтвердила TUT.BY, что школы рассматривают новые варианты рабочего графика с 1 сентября: для учебных заведений с одной сменой это 9 утра, для школ с двумя сменами — 8.30 или 9.00.

— Школам, которые работают в две смены, трудно будет перестроиться на 9 утра, потому что затянется учебный процесс. Поэтому они рассматривают возможность начинать занятия в 8.30. Вообще, СанПиН рекомендует начинать занятия в 9 утра, потому что организм ребенка больше адаптирован к этому времени, — объяснила Высоцкая.

По ее словам, официально поручение президента пока не оформлено. Сейчас идет сбор информации от школ и родителей. Кстати, если мама и папа хотят высказаться насчет графика уроков, им стоит обращаться в администрацию школы — именно директор будет решать, во сколько целесообразно начинать занятия.

Людмила Высоцкая добавила, что удобство родителей, у которых рано начинается рабочий день и которые приводят детей в школу в 8 утра, тоже будет принято в расчет.

— Школы будут открыты, и с этими детьми будут заниматься. Это может быть физическая разминка или творческие упражнения, конкретно уже будет решать администрация школы. Но однозначно дети будут под присмотром, — сказала пресс-секретарь Минобразования.

Напомним, президент поручил пересмотреть график работы школ на прошлой неделе. «Раньше 9 утра уроки начинать не надо», — заявил Лукашенко.