|
Инбелкульт станет частью Белорусского государственного университета культуры и искусств
16.05.2017 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Правительство
Министерству культуры поручено реализовать решение Совмина в трехмесячный срок.
«
Напомним, 13 февраля суд
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство решило присоединить учреждение образования "Институт культуры Беларуси" (Инбелкульт) к Белорусскому государственному университету культуры и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии