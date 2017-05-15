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Инбелкульт станет частью Белорусского государственного университета культуры и искусств

16.05.2017 15:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Правительство решило присоединить учреждение образования «Институт культуры Беларуси» (Инбелкульт) к Белорусскому государственному университету культуры и искусств.

Министерству культуры поручено реализовать решение Совмина в трехмесячный срок.

«Институт культуры Беларуси» — это учреждение дополнительного образования, которое обеспечивает повышение квалификации и переподготовку кадров в сфере культуры.

Напомним, 13 февраля суд приговорил бывшего ректора Инбелкульта Константина Ремишевского к 5 годам колонии строгого режима за взятку. Следствие установило, что ректор получил 2000 долларов за предоставление в пользование недвижимости института без документального оформления. Позже он получил еще одну взятку — телевизор LG.

 
 
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Правительство решило присоединить учреждение образования "Институт культуры Беларуси" (Инбелкульт) к Белорусскому государственному университету культуры и...

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