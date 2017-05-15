Инбелкульт станет частью Белорусского государственного университета культуры и искусств

Правительство решило присоединить учреждение образования «Институт культуры Беларуси» (Инбелкульт) к Белорусскому государственному университету культуры и искусств.

Министерству культуры поручено реализовать решение Совмина в трехмесячный срок.

« Институт культуры Беларуси » — это учреждение дополнительного образования, которое обеспечивает повышение квалификации и переподготовку кадров в сфере культуры.

Напомним, 13 февраля суд приговорил бывшего ректора Инбелкульта Константина Ремишевского к 5 годам колонии строгого режима за взятку. Следствие установило , что ректор получил 2000 долларов за предоставление в пользование недвижимости института без документального оформления. Позже он получил еще одну взятку — телевизор LG.