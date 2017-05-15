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Депутаты вырабатывают предложения по декрету №3

16.05.2017 16:29 — Новости Общества | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты вырабатывают предложения по совершенствованию декрета №3, сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Владислав Щепов, парламентарии активно задействованы в межведомственной рабочей группе, которая занимается декретом №3, и вырабатывают соответствующие предложения по совершенствованию этого документа.

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Теги: Минск
 
 
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Как отметил Владислав Щепов, парламентарии активно задействованы в межведомственной рабочей группе, которая занимается декретом №3, и вырабатывают...

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