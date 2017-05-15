|
Депутаты вырабатывают предложения по декрету №3
16.05.2017 16:29 — Новости Общества | БелТА
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты вырабатывают предложения по совершенствованию декрета №3, сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил Владислав Щепов, парламентарии активно задействованы в межведомственной рабочей группе, которая занимается декретом №3, и вырабатывают соответствующие предложения по совершенствованию этого документа.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отметил Владислав Щепов, парламентарии активно задействованы в межведомственной рабочей группе, которая занимается декретом №3, и вырабатывают...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии