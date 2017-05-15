БРПО будет развивать сотрудничество с пионерами Кубы и Китая

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация планирует развивать отношения с пионерской организацией Кубы и Китая, сообщила в эфире интернет-телевидения "СБ" председатель Центрального совета БРПО Виктория Меннанова, передает БЕЛТА.

"Мы объединяем не только ребят из нашей страны, но и из других стран, - сказала Виктория Меннанова. - Работаем с партнерами, которые поддерживают идеи нашей организации. Основными из них являются пионерские организации Российской Федерации, других стран СНГ, детское объединение Казахстана. Мы планируем развивать отношения на уровне интернет-общения и звонков с пионерской организацией Кубы, Китая".

Пионеры из разных регионов России и Казахстана примут участие в международном слете "Всегда готов!", который пройдет с 18 по 20 мая в Минске. Мероприятие посетят руководители дипмиссий, в частности послы Кубы и Венесуэлы в Беларуси. Программа слета насыщенная. Так, запланирована выставка "Пионерия - чудесная страна" с раритетными экспонатами: коллекцией пионерских значков и нашивок, открыток и марок, фарфоровых фигур с пионерской тематикой, вымпелов, документов, грамот, дневников старейших пионерских вожатых. Во время слета пройдут республиканский конкурс "Супервожатый" среди старших вожатых пионерских дружин, театрализованное представление "Республика тысячи звезд", республиканский сбор "Я пионер своей страны!", посвященный Дню пионерской дружбы.

Одним из знаковых событий слета станет театрализованное представление "Летопись пионерии" о судьбах ее героев, семейных легендах и событиях, связанных с пионерской организацией с 20-х годов прошлого века до наших дней. В основу сценария этого своеобразного спектакля о страницах истории пионерии легли документальные рассказы, ожить которым помогут участники лучших пионерских театральных коллективов Минской области.-0-