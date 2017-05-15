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В Академии МВД международные эксперты обменяются опытом борьбы с наркотиками в теневой сети

16.05.2017 16:45 — Новости Общества | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии МВД Беларуси международные эксперты обменяются опытом борьбы с наркотиками в теневой сети. Такая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел, сообщает БЕЛТА.

На базе Академии МВД с 15 по 19 мая проходит тренинг "Укрепление потенциала правоохранительных органов Беларуси и других стран Восточной Европы в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, включая новые психотропные вещества, на теневых рынках киберпространства". Обменяться опытом собрались представители МВД Беларуси, компетентных госорганов Молдовы и России, а также международные эксперты Департамента по противодействию транснациональным угрозам Секретариата ОБСЕ и Федеральной государственной службы финансов Бельгии.

"Разговор идет о методах обнаружения и блокировки сайтов с опасным содержанием, вопросах анонимности и шифрования данных, возможностях темных (скрытых) сетей интернета, использования криптовалюты (электронных денег). В ходе курса участники сдают тесты и посещают практические занятия, направленные на закрепление полученных знаний в области противодействия преступлениям в виртуальном пространстве", - рассказали в ведомстве.

Тренинг проходит в рамках реализации основных документов ОБСЕ по борьбе с наркотиками: антинаркотической концепции ОБСЕ, утвержденной в 2012 году, и белградского решения Совета министров иностранных дел ОБСЕ 2015 года "О деятельности ОБСЕ в поддержку глобальных усилий по борьбе с мировой проблемой наркотиков".-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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