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Огородные хроники. Дачники об удобрениях, химии в огороде и замерзших деревьях в саду

16.05.2017 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода возвращает дачников к привычному темпу жизни: теперь рассаду надо не спасать, а высаживать. А значит стоит вопрос про удобрения и химикаты для обработки растений. Иван Величко расспросил дачников в Дзержинском районе о том, чем они предпочитают удобрять землю и какую химию используют для обработки растений.

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Комментарий специалиста:


Дмитрий Буренкин, координатор проектов учреждения «Центр экологических решений»:

Навоз — неплохое с экологической точки зрения удобрение. Но здесь важно, чтобы люди старались меньше использовать навоз из колхозов, в нем с большой долей вероятности могут содержаться остатки лекарственных препаратов. Свежий навоз лучше не использовать, а отдать предпочтение перепревшему, в котором минимально содержание аммиака и вредоносных микроорганизмов. Дачники могут сделать «слоеные» компостные кучи. Другой хороший вариант — вермикомпостирование (получение биогумуса при помощи дождевого компостного червя — Прим. TUT.BY).

В любом случае очень важны нормы внесения навоза в пересчете на азот, которые различаются в зависимости от типов почвы, типа навоза и планируемой к выращиванию культуры.

Что касается типа навоза, то в птичьем и свином содержится большое количество азота, соответственно, необходимо больше времени для перепревания.

Определенно лучше уходить от использования химических удобрений, отдавая предпочтение органическим. Если речь заходит о борьбе с жуком, то лучше использовать наименее вредные способы (собирать). Если тяжело это делать, или жуков много, то покупать биопрепараты.

Очень важный момент заключается в том, что если уж решили использовать какой-либо препарат, надо придерживаться дозировки. При закупке стоит спрашивать сертификаты и искать о препаратах больше информации.

 
 
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Погода возвращает дачников к привычному темпу жизни: теперь рассаду надо не спасать, а высаживать. А значит стоит вопрос в удобрениях и химикатах для обработки...

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