Постсовет ОДКБ согласовал проект решения о совместной подготовке органов управления средств коллективной безопасности

16 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет ОДКБ, заседание которого состоялось сегодня в Москве под председательством белорусской стороны, согласовал проект решения о совместной подготовке органов управления средств коллективной безопасности, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Рассмотрены и согласованы проекты решения Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ о плане совместной подготовки органов управления и формирования сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2018 год и о внесении изменений в положение о Военном комитете", - отметил пресс-секретарь.

Постоянный совет также продолжил доработку проекта перечня тем совместных заявлений в 2017 году и проекта плана консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2017 года - первое полугодие 2018 года.-0-