Система EasyPay перестала работать с физлицами

МИНСК, 16 мая — Sputnik. ОАО "Белгазпромбанк" и компания "Открытый контакт" с 15 мая приостановили открытие новых электронных кошельков для физлиц в системе EasyPay в связи с предстоящей модернизацией системы, сообщили Sputnik в Белгазпромбанке.

Система электронных денег EasyPay начала свое существование в 2004, это совместный проект Белгазпромбанка и компании "Открытый контакт". На момент создания этой системы это был единственный доступный физлицам способ безналичных расчетов.

"С 15 мая Белгазпромбанк и компания "Открытый контакт" приостановили открытие новых электронных кошельков для физлиц в системе электронных денег EasyPay. Это решение обусловлено предстоящей модернизацией системы EasyPay", — сообщили в банке.

Там отметили, что необходимость модернизации системы обусловлено тем, что сейчас основным инструментом безналичных расчетов в Беларуси становятся не электронные деньги, а банковская платежная карта. При этом использование электронного кошелька EasyPay уже не отвечает высоким стандартам современного банковского обслуживания физлиц. "Соответственно, современным и надежным банковским платежным инструментом для нынешних владельцев кошельков EasyPay станут платежные карты Белгазпромбанка", — уточнили в банке.

В данной связи в Белгазпромбанке пояснили, что в срок до 25 июня 2017 года электронные деньги, находящиеся в электронных кошельках физических лиц, должны быть выведены из системы путем оплаты услуг, либо погашены. Предприятия торговли и сервиса о необходимых действиях будут проинформированы дополнительно.

В банке также отметили, что после модернизации система EasyPay сосредоточится на расчетном обслуживании бизнес-клиентов, а именно: на подключении предприятий торговли и сервиса к системе "Расчет" (ЕРИП), а также предоставлении услуги интернет-эквайринга.