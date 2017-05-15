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"Они уже победители". В Гродно впервые проходит международный турнир по программе Special Olympics
16.05.2017 16:58 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно проходит международный турнир по мини-футболу по программе Special Olympics среди молодых людей с нарушением интеллекта. Подобное мероприятие впервые проводится в Беларуси. Всего в турнире участвуют 10 мужских и 8 женских команд из 9 стран мира. Ребята приехали из Азербайджана, Дании, Литвы, Латвии, Польши, России, Украины, Эстонии и, конечно, из Беларуси.
— Знаете, с нашими ребятами достаточно сложно работать. Если обычные дети сразу усваивают и понимают, что от них требуется, то здесь приходится по 10 раз повторять и объяснять. Зато все компенсируется неподдельными эмоциями и прогрессом в развитии, — говорит один из тренеров белорусской сборной.
В команде — ребята, которые обучаются в различных вспомогательных школах. Например, Гродненскую область представляет Радунская школа-интернат. К подобным соревнованиям, которые в Европе и Америке проходят уже несколько десятков лет, спортсмены готовятся долго и серьезно. Чтобы их научить командной игре нужно много времени и усилий. Спортсмены тренируются в своих школах и на стадионах. В каждой стране процесс обучения построен по-разному.
Например, в Эстонии существуют федерации разных видов спорта для людей с нарушением интеллекта. В России дети тренируются в специальных коррекционных школах, в Беларуси — во вспомогательных. Среди детей постоянно проводятся соревнования на областных и местных уровнях, а вот международный турнир проходит впервые.
Здесь, учитывая особенности спортсменов, иной регламент проведения соревнования. Например таймы — всего по 10 минут, торжественное прохождение команд осуществляется без национальных флагов, церемония открытия длится всего 20 минут. И обязательно помощь волонтеров — организовать турнир в Гродно безвозмездно помогают 50 человек.
На поле, все как в большом спорте — интриги, волнение и радость от побед. Хотя организаторы говорят, что все без исключения команды получат медали и дипломы, ведь главное здесь — участие. И если что-то сейчас не получается, то в следующий раз обязательно получится. Об этом говорят и организаторы, и тренеры, всячески подбадривая своих подопечных.
— Тренировки наших спортсменов проходят на стадионах. Не только в Минске, но и в областных, и районных центрах. Конечно, это особенные тренировки: здесь соблюдается щадящий режим, с учетом заболеваний ребят. Кстати, существуют специальные программы для лежачих детей. Спорт благоприятно действует на психику и физическое развитие. В моей практике был лежачий мальчик из Борисова, с которым я занимался долгое время. Сейчас, спустя 8 лет, он ходит при помощи ходунков. Что касается этих соревнований, то тут уже все победители, — рассказал TUT.BY Почетный председатель Общественного объединения «Белорусский комитет Спешиал Олимпикс» Валентин Шух.
Международный турнир по мини-футболу будет проходить в Гродно 16 и 17 мая.
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В Гродно проходит международный турнир по мини-футболу по программе Special Olympics среди молодых людей с нарушением интеллекта. Подобное мероприятие впервые...
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