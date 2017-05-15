ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Они уже победители". В Гродно впервые проходит международный турнир по программе Special Olympics

16.05.2017 16:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гродно проходит международный турнир по мини-футболу по программе Special Olympics среди молодых людей с нарушением интеллекта. Подобное мероприятие впервые проводится в Беларуси. Всего в турнире участвуют 10 мужских и 8 женских команд из 9 стран мира. Ребята приехали из Азербайджана, Дании, Литвы, Латвии, Польши, России, Украины, Эстонии и, конечно, из Беларуси.


— Знаете, с нашими ребятами достаточно сложно работать. Если обычные дети сразу усваивают и понимают, что от них требуется, то здесь приходится по 10 раз повторять и объяснять. Зато все компенсируется неподдельными эмоциями и прогрессом в развитии, — говорит один из тренеров белорусской сборной.

В команде — ребята, которые обучаются в различных вспомогательных школах. Например, Гродненскую область представляет Радунская школа-интернат. К подобным соревнованиям, которые в Европе и Америке проходят уже несколько десятков лет, спортсмены готовятся долго и серьезно. Чтобы их научить командной игре нужно много времени и усилий. Спортсмены тренируются в своих школах и на стадионах. В каждой стране процесс обучения построен по-разному.


Например, в Эстонии существуют федерации разных видов спорта для людей с нарушением интеллекта. В России дети тренируются в специальных коррекционных школах, в Беларуси — во вспомогательных. Среди детей постоянно проводятся соревнования на областных и местных уровнях, а вот международный турнир проходит впервые.

Здесь, учитывая особенности спортсменов, иной регламент проведения соревнования. Например таймы — всего по 10 минут, торжественное прохождение команд осуществляется без национальных флагов, церемония открытия длится всего 20 минут. И обязательно помощь волонтеров — организовать турнир в Гродно безвозмездно помогают 50 человек.

«Special Olympics» — всемирная организация, которая появилась в 1968 году в Америке. В Республике Беларусь специальное олимпийское движение развивается с 1992 г. и в него вовлечено 50% детей с особенностями интеллектуального развития. Соревнования в Беларуси проводят ежегодно на местном, областном и республиканском уровнях. Финансируется Белорусский комитет за счет благотворительных взносов и пожертвований. Особое внимание в «Special Olympics» уделяется вопросам медицинской реабилитации и социальной адаптации людей с интеллектуальной недостаточностью. В движении задействованы медицинские работники различных специальностей через программу «Здоровье атлетов» — «Special Olympics Healthy Athletes».

На поле, все как в большом спорте — интриги, волнение и радость от побед. Хотя организаторы говорят, что все без исключения команды получат медали и дипломы, ведь главное здесь — участие. И если что-то сейчас не получается, то в следующий раз обязательно получится. Об этом говорят и организаторы, и тренеры, всячески подбадривая своих подопечных.























— Тренировки наших спортсменов проходят на стадионах. Не только в Минске, но и в областных, и районных центрах. Конечно, это особенные тренировки: здесь соблюдается щадящий режим, с учетом заболеваний ребят. Кстати, существуют специальные программы для лежачих детей. Спорт благоприятно действует на психику и физическое развитие. В моей практике был лежачий мальчик из Борисова, с которым я занимался долгое время. Сейчас, спустя 8 лет, он ходит при помощи ходунков. Что касается этих соревнований, то тут уже все победители, — рассказал TUT.BY Почетный председатель Общественного объединения «Белорусский комитет Спешиал Олимпикс» Валентин Шух.

Международный турнир по мини-футболу будет проходить в Гродно 16 и 17 мая.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно проходит международный турнир по мини-футболу по программе Special Olympics среди молодых людей с нарушением интеллекта. Подобное мероприятие впервые...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Огородные хроники. Дачники об удобрениях, химии в огороде и замерзших деревьях в саду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика