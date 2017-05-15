ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минской области раскрыто убийство пенсионера 2-летней давности

16.05.2017 17:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В августе 2014-го в деревне Якшицы Березинского района был убит пенсионер. Одинокий мужчина жил на окраине, его тело позже нашли в доме местные жители. Наконец задержан подозреваемый в убийстве. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.


Смерть пенсионера была насильственной: на теле обнаружили множество травм. Несколько лет продолжалось следствие, и наконец правоохранители вышли на след подозреваемого.

— Установлено, что накануне в доме потерпевшего находился 37-летний ранее неоднократно судимый уроженец Минской области. Мужчина знал, что у хозяина есть денежные средства и требовал передать ему 7 тысяч деноминированных рублей, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Пенсионер отказал — тогда гость начал угрожать и избивать.

Фигуранту предъявлено обвинение ч.3 ст. 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса (Разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения).

Санкция первой статьи — от 5 до 15 лет лишения свободы, второй — от 8 до 15. Подозреваемый содержится под стражей.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одинокий мужчина жил на окраине, его тело нашли в доме местные жители. Оказалось, он умер от травм после избиения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Система EasyPay перестала работать с физлицами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика