В Минской области раскрыто убийство пенсионера 2-летней давности

В августе 2014-го в деревне Якшицы Березинского района был убит пенсионер. Одинокий мужчина жил на окраине, его тело позже нашли в доме местные жители. Наконец задержан подозреваемый в убийстве. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.





Смерть пенсионера была насильственной: на теле обнаружили множество травм. Несколько лет продолжалось следствие, и наконец правоохранители вышли на след подозреваемого.

— Установлено, что накануне в доме потерпевшего находился 37-летний ранее неоднократно судимый уроженец Минской области. Мужчина знал, что у хозяина есть денежные средства и требовал передать ему 7 тысяч деноминированных рублей, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Пенсионер отказал — тогда гость начал угрожать и избивать.

Фигуранту предъявлено обвинение ч.3 ст. 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса (Разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения).

Санкция первой статьи — от 5 до 15 лет лишения свободы, второй — от 8 до 15. Подозреваемый содержится под стражей.



