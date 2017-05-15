Депутаты вырабатывают предложения по декрету №3

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты вырабатывают предложения по совершенствованию декрета №3, сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Владислав Щепов, парламентарии активно задействованы в межведомственной рабочей группе, которая занимается декретом №3, и вырабатывают соответствующие предложения по совершенствованию документа.

При этом председатель постоянной комиссии затруднился озвучить сроки, в которые могут быть представлены инициативы законодателей в упомянутой сфере. "По срокам пока не могу обозначить, потому что вопрос сложный, комплексный", - добавил депутат.

Говоря о Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию и озвученных главой государства поручениях, Владислав Щепов также отметил, что в части привлечения в страну инвестиций профильная комиссия парламента готовится к внесению важнейших законопроектов - об инвестициях и приватизации. "В этих документах как раз те проблемные моменты либо препятствия для привлечения инвестиций будут устранены", - заверил депутат.

Что же касается пакета документов об упрощении условий ведения бизнеса, на выходе, по словам депутата, это должны быть документы, которые помогут решать вопросы самозанятости населения. "И, самое главное, штрафные санкции, которые сейчас у нас имеются, будут пересмотрены - они будут соразмерны тем нарушениям, которые допустил предприниматель", - пояснил Владислав Щепов.-0-