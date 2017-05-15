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УВД: масштабная преступная схема выявлена в сфере ЖКХ

16.05.2017 17:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Сотрудники подразделений службы по борьбе с экономическими преступлениями выявили масштабную преступную схему в системе жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в УБЭП МВД Могилевской области.

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении экс-руководителя Могилевского УКП "Жилкомхоз" по ч.3. ст. 426 "Превышение власти или служебных полномочий" Уголовного кодекса Беларуси, которое было возбуждено по материалам оперативников БЭП из Могилевской области.

"Установленный факт противоправных действий экс-директора Могилевского УКП "Жилкомхоз" является частью масштабной преступной схемы", — сообщил журналистам во вторник начальник УБЭП Могилевской области Дмитрий Щедраков.

По его словам, оперативники "сопровождали" процедуры госзакупок и выявили преступную схему, по которой товарно-материальные ценности закупались по завышенным ценам.

Щедраков сообщил также, что в 2012-2015 годах преступная группа под руководством директора и учредителя более десяти коммерческих структур поставила насосное оборудование, цена которого была завышена в 13 раз.

"Были возбуждены уголовные дела в отношении руководителей предприятий ЖКХ 6 районов Могилевской области, ущерб составил более 450 тысяч рублей", — отметили в УВД.

Почти 40 уголовных дел

В свою очередь, ГУБЭП МВД установил участие в этой преступной схеме руководителей предприятий ЖКХ из более чем 30 районов всех областей страны, сообщили в УВД.

"Возбуждено 36 уголовных дел, по 12 материалам проводятся проверки. Размер причиненного ими вреда составил более 20 миллиардов неденоминированных рублей", — уточнили в УВД.

 
Теги: Минск
 
 
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ГУБЭП МВД установил участие в преступной схеме руководителей предприятий ЖКХ из более, чем 30 районов всех областей страны.

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