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Минобразования: детей можно будет в школы привести и к восьми утра
16.05.2017 18:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая — Sputnik. При необходимости детей можно будет приводить в школы и к 8:00, однако занятия будут начинаться с девяти утра, рассказала Sputnik во вторник пресс-секретарь министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая.
На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пересмотреть график работы школ — по его словам, занятия необходимо начинать в девять утра.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Никакой проблемы в том, чтобы перестроиться на новое время, нет", — заверила Sputnik пресс-секретарь Минобразования.
По словам Высоцкой, сейчас школы и министерство прорабатывают вопрос о реализации поручения президента — так, чтобы в итоге было удобно и ученикам, и родителям, и учителям.
"Рассматривается возможность того, что родители при желании смогут привести детей в школу и к восьми утра, где они будут под присмотром и чем-то заняты. Однако предпочтительное и рекомендованное, в том числе и СанПином, время начала занятий — девять утра", — добавила собеседница агентства.
Аргументируя за более позднее начало уроков в школах,
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Сейчас белорусские школы прорабатывают реализацию поручения президента по переносу занятий на 9 часов утра.
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