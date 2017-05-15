Минобразования: детей можно будет в школы привести и к восьми утра

МИНСК, 16 мая — Sputnik. При необходимости детей можно будет приводить в школы и к 8:00, однако занятия будут начинаться с девяти утра, рассказала Sputnik во вторник пресс-секретарь министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая.

На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пересмотреть график работы школ — по его словам, занятия необходимо начинать в девять утра.



© Sputnik / Виктор Толочко Минобразования: белорусские школьники учатся 30-34 часа в неделю

"Никакой проблемы в том, чтобы перестроиться на новое время, нет", — заверила Sputnik пресс-секретарь Минобразования.

По словам Высоцкой, сейчас школы и министерство прорабатывают вопрос о реализации поручения президента — так, чтобы в итоге было удобно и ученикам, и родителям, и учителям.

"Рассматривается возможность того, что родители при желании смогут привести детей в школу и к восьми утра, где они будут под присмотром и чем-то заняты. Однако предпочтительное и рекомендованное, в том числе и СанПином, время начала занятий — девять утра", — добавила собеседница агентства.

Аргументируя за более позднее начало уроков в школах, глава государства подчеркивал : ранние подъемы могут плохо сказаться на здоровье учеников.