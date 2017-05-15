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В Гродно на проспекте Клецкова перевернулась бетономешалка

16.05.2017 18:36 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно на проспекте Клецкова перевернулась груженая бетономешалка. По словам водителя большегруза, у машины отказали тормоза, он пытался остановиться, но неудачно заехал на тротуар.


Грузовик опрокинулся. При падении большая машина снесла светафор.














ДТП произошло примерно в 17.30. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Проезд по дороге затруднен.

 
Теги: Гродно
 
 
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По словам водителя, у машины отказали тормоза, он пытался остановиться, но неудачно заехал на тротуар.

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