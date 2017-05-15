В Гродно на проспекте Клецкова перевернулась бетономешалка

В Гродно на проспекте Клецкова перевернулась груженая бетономешалка. По словам водителя большегруза, у машины отказали тормоза, он пытался остановиться, но неудачно заехал на тротуар.





Грузовик опрокинулся. При падении большая машина снесла светафор.





























ДТП произошло примерно в 17.30. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Проезд по дороге затруднен.