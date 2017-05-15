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В Гродно на проспекте Клецкова перевернулась бетономешалка
16.05.2017 18:36 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно на проспекте Клецкова перевернулась груженая бетономешалка. По словам водителя большегруза, у машины отказали тормоза, он пытался остановиться, но неудачно заехал на тротуар.
Грузовик опрокинулся. При падении большая машина снесла светафор.
ДТП произошло примерно в 17.30. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Проезд по дороге затруднен.
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По словам водителя, у машины отказали тормоза, он пытался остановиться, но неудачно заехал на тротуар.
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