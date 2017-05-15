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Госконтроль обнаружил приписки на трех предприятиях холдинга "Агромашсервис"
16.05.2017 18:34 — Новости Общества | Tut.by
Многочисленные приписки обнаружил Комитет госконтроля Могилевской области в сельхозпредприятиях холдинга «Агромашсервис», пишет «
Во время
Действия и. о. директора нанесли ущерб бюджету, из которого было перечислено 39,1 тыс. рублей целевых средств. В отношении руководителя общества возбуждено уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать ответственные посты.
Отличилось фиктивными сделками и открытое акционерное общество «Казимировский опытно-экспериментальный завод». Здесь под видом готовой продукции реализовали 20 незавершенных зерносушильных комплексов. Сельхозпредприятия их, конечно, вернули производителю. После достройки 14 комплексов были проданы повторно, а шесть из недоделанных сушилок остались в прежнем состоянии, но числятся как готовая продукция. Эти и другие приписки позволили долгое время скрывать недозагрузку завода и его убыточную деятельность. А руководство получало премии за высокие производственные показатели. В действительности же общество было практически доведено до банкротства. В отношении руководителя завода возбуждено уголовное дело.
В открытом акционерном обществе «Осиповичиагропромтехснаб», чтобы скрыть просчеты, в два раза завысили площадь сева озимой ржи, впоследствии списав фиктивные гектары, как погибшие от вымерзания. А в прошлом году решили «увеличить» поголовье: из 149 родившихся телят согласно бумагам «выросла» 261 корова. Действиям руководства дается правовая оценка.
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В отношении руководителей возбуждены уголовные дела.
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