Многочисленные приписки обнаружил Комитет госконтроля Могилевской области в сельхозпредприятиях холдинга «Агромашсервис», пишет « СБ Беларусь Сегодня ». Рекордсменами по этому виду нарушений стали три предприятия, рассказал начальник управления Комитета Вячеслав Осмоловский.





Во время проверки ОАО «Быховрайагропротехснаб» обнаружили многочисленные факты составления фиктивных актов приема-сдачи выполненных работ и их оплаты за счет средств государственного бюджета. Липовые документы составлялись в 2015—2016 годах. По бумагам, организация якобы произвестковала кислые почвы доломитовой мукой. При этом часть не внесенной в почву доломитовой муки — 3 тыс. тонн — «Быховрайагропромтехснаб» захоронил на своих земельных участках и в прилегающих оврагах.

Действия и. о. директора нанесли ущерб бюджету, из которого было перечислено 39,1 тыс. рублей целевых средств. В отношении руководителя общества возбуждено уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать ответственные посты.

Отличилось фиктивными сделками и открытое акционерное общество «Казимировский опытно-экспериментальный завод». Здесь под видом готовой продукции реализовали 20 незавершенных зерносушильных комплексов. Сельхозпредприятия их, конечно, вернули производителю. После достройки 14 комплексов были проданы повторно, а шесть из недоделанных сушилок остались в прежнем состоянии, но числятся как готовая продукция. Эти и другие приписки позволили долгое время скрывать недозагрузку завода и его убыточную деятельность. А руководство получало премии за высокие производственные показатели. В действительности же общество было практически доведено до банкротства. В отношении руководителя завода возбуждено уголовное дело.

В открытом акционерном обществе «Осиповичиагропромтехснаб», чтобы скрыть просчеты, в два раза завысили площадь сева озимой ржи, впоследствии списав фиктивные гектары, как погибшие от вымерзания. А в прошлом году решили «увеличить» поголовье: из 149 родившихся телят согласно бумагам «выросла» 261 корова. Действиям руководства дается правовая оценка.