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Госконтроль обнаружил приписки на трех предприятиях холдинга "Агромашсервис"

16.05.2017 18:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Многочисленные приписки обнаружил Комитет госконтроля Могилевской области в сельхозпредприятиях холдинга «Агромашсервис», пишет «СБ Беларусь Сегодня». Рекордсменами по этому виду нарушений стали три предприятия, рассказал начальник управления Комитета Вячеслав Осмоловский.


Во время проверки ОАО «Быховрайагропротехснаб» обнаружили многочисленные факты составления фиктивных актов приема-сдачи выполненных работ и их оплаты за счет средств государственного бюджета. Липовые документы составлялись в 2015—2016 годах. По бумагам, организация якобы произвестковала кислые почвы доломитовой мукой. При этом часть не внесенной в почву доломитовой муки — 3 тыс. тонн — «Быховрайагропромтехснаб» захоронил на своих земельных участках и в прилегающих оврагах.

Действия и. о. директора нанесли ущерб бюджету, из которого было перечислено 39,1 тыс. рублей целевых средств. В отношении руководителя общества возбуждено уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать ответственные посты.

Отличилось фиктивными сделками и открытое акционерное общество «Казимировский опытно-экспериментальный завод». Здесь под видом готовой продукции реализовали 20 незавершенных зерносушильных комплексов. Сельхозпредприятия их, конечно, вернули производителю. После достройки 14 комплексов были проданы повторно, а шесть из недоделанных сушилок остались в прежнем состоянии, но числятся как готовая продукция. Эти и другие приписки позволили долгое время скрывать недозагрузку завода и его убыточную деятельность. А руководство получало премии за высокие производственные показатели. В действительности же общество было практически доведено до банкротства. В отношении руководителя завода возбуждено уголовное дело.

В открытом акционерном обществе «Осиповичиагропромтехснаб», чтобы скрыть просчеты, в два раза завысили площадь сева озимой ржи, впоследствии списав фиктивные гектары, как погибшие от вымерзания. А в прошлом году решили «увеличить» поголовье: из 149 родившихся телят согласно бумагам «выросла» 261 корова. Действиям руководства дается правовая оценка.

 
 
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В отношении руководителей возбуждены уголовные дела.

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