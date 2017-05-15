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Информационные щиты со схемами туристических маршрутов устанавливают под Гродно

16.05.2017 18:32 — Новости Общества | Tut.by  
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На автодороге Р42 Гродно — граница Литовской Республики появились щиты с картой-схемой зоны безвизового пребывания на территории специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», рассказывает «Гродненская правда».


Как рассказали в РУП «Гродноавтодор», щиты установили для популяризации туристического потенциала Гродненщины.

— Туристско-информационные щиты позволят туристам без труда ориентироваться на местности, узнать о туристических направлениях, населенных пунктах, расположении достопримечательностей, расстояниях до объектов инфраструктуры туризма и выбрать нужный маршрут, — отметили в РУП «Гродноавтодор».

Развивается и сеть маршрутных указателей, наносится и обновляется дорожная разметка. На автодорогах Р42, М6 и выезде из Гродно уже размещены дополнительные указатели направления движения к Августовскому каналу.

Рекламирующие туристический потенциал Принеманья билборды установлены на въездах в нашу страну со стороны пунктов пропуска Брузги-Кузница Белостокская, Привалка-Райгардас, Лесная-Рудавка.

Работа по установке стационарных помощников для иностранцев на границе и на въездах в областной центр продолжится. Планируется, что билборд со схемой туристических маршрутов вскоре появится около деревни Подлабенье Гродненского района.

 
Теги: Гродно
 
 
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На автодороге Р42 Гродно - граница Литовской Республики появились щиты с картой-схемой зоны безвизового пребывания на территории специального...

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