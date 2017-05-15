ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россиянин попался на границе с поддельной страховкой на Hummer. Оказалось, мужчину ищут в США

16.05.2017 18:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В декабре 2016 года россиянин пытался выехать из Беларуси в Польшу на своей машине Hummer H3. Но пограничники не спешили: в карте страхования авто имелись следы изменения надписи. Позже выяснилось, что мужчину еще и разыскивают в США за киберпреступления. Подробности рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире «Альфа-Радио».

15 декабря прошлого года 33-летний уроженец Волгограда проходил паспортный контроль в пункте пропуска «Брузги» для выезда в Польшу. Для проверки он передал контролеру паспорт и карту международного страхования на машину.

Пограничники заметили, что надпись с указанием срока действия карты изменена — 2014 год исправлен на 2019. Сомнения подтверждал тот факт, что страховку не выдают на такой большой срок. Позже эксперты подтвердили: документ исправили вручную с помощью шариковой ручки.

Россиянина взяли под стражу и предъявили обвинение по ч.1 ст. 380 Уголовного кодекса.

Во время расследования также выяснилось, что мужчина находится в международном розыске по линии Интерпола. Федеральный суд Восточного округа Северной Каролины США выдал ордер на его арест. Россиянина вместе с еще одним гражданином обвиняют в мошенничестве с использованием компьютерной техники на сумму 170 тысяч долларов. Преступления датируются 2009-м годом.

За подделку документа россиянин был осужден на 2 месяца ареста. Но учитывая гражданство другого государства он был депортирован из Беларуси. Вопрос выдачи властям США будут решать компетентные органы России.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он пытался выехать из Беларуси в Польшу, но пограничники заметили в документах следы подделки. А позже выяснилось, что россиянина ищут власти США.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минобразования: детей можно будет в школы привести и к восьми утра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика