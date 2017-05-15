Россиянин попался на границе с поддельной страховкой на Hummer. Оказалось, мужчину ищут в США

В декабре 2016 года россиянин пытался выехать из Беларуси в Польшу на своей машине Hummer H3. Но пограничники не спешили: в карте страхования авто имелись следы изменения надписи. Позже выяснилось, что мужчину еще и разыскивают в США за киберпреступления. Подробности рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире «Альфа-Радио».

15 декабря прошлого года 33-летний уроженец Волгограда проходил паспортный контроль в пункте пропуска «Брузги» для выезда в Польшу. Для проверки он передал контролеру паспорт и карту международного страхования на машину.

Пограничники заметили, что надпись с указанием срока действия карты изменена — 2014 год исправлен на 2019. Сомнения подтверждал тот факт, что страховку не выдают на такой большой срок. Позже эксперты подтвердили: документ исправили вручную с помощью шариковой ручки.

Россиянина взяли под стражу и предъявили обвинение по ч.1 ст. 380 Уголовного кодекса.

Во время расследования также выяснилось, что мужчина находится в международном розыске по линии Интерпола. Федеральный суд Восточного округа Северной Каролины США выдал ордер на его арест. Россиянина вместе с еще одним гражданином обвиняют в мошенничестве с использованием компьютерной техники на сумму 170 тысяч долларов. Преступления датируются 2009-м годом.

За подделку документа россиянин был осужден на 2 месяца ареста. Но учитывая гражданство другого государства он был депортирован из Беларуси. Вопрос выдачи властям США будут решать компетентные органы России.