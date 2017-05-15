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Россиянин попался на границе с поддельной страховкой на Hummer. Оказалось, мужчину ищут в США
16.05.2017 18:23 — Новости Общества | Tut.by
В декабре 2016 года россиянин
15 декабря прошлого года 33-летний уроженец Волгограда проходил паспортный контроль в пункте пропуска «Брузги» для выезда в Польшу. Для проверки он передал контролеру паспорт и карту международного страхования на машину.
Пограничники заметили, что надпись с указанием срока действия карты изменена — 2014 год исправлен на 2019. Сомнения подтверждал тот факт, что страховку не выдают на такой большой срок. Позже эксперты подтвердили: документ исправили вручную с помощью шариковой ручки.
Россиянина взяли под стражу и предъявили обвинение по ч.1 ст. 380 Уголовного кодекса.
Во время расследования также выяснилось, что мужчина находится в международном розыске по линии Интерпола. Федеральный суд Восточного округа Северной Каролины США выдал ордер на его арест. Россиянина вместе с еще одним гражданином обвиняют в мошенничестве с использованием компьютерной техники на сумму 170 тысяч долларов. Преступления датируются 2009-м годом.
За подделку документа россиянин был осужден на 2 месяца ареста. Но учитывая гражданство другого государства он был депортирован из Беларуси. Вопрос выдачи властям США будут решать компетентные органы России.
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Он пытался выехать из Беларуси в Польшу, но пограничники заметили в документах следы подделки. А позже выяснилось, что россиянина ищут власти США.
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