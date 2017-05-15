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Фотофакт: в Украине блокируют сайт "ВКонтакте"

16.05.2017 18:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Украинские провайдеры приступили к выполнению решения властей страны и начали блокировать соцсеть "ВКонтакте", сообщили Sputnik во вторник интернет-пользователи.

Фотофакт: в Украине блокируют сайт "ВКонтакте"
© Sputnik Константин Чалабов
Киев ввел санкции против российских СМИ

Президент Украины Петр Порошенко сегодня утвердил решение Совета национальной безопасности страны о продлении и расширении списка санкций в отношении физических и юридических лиц РФ. В этот список попали российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ряд российских СМИ.

Так, при попытке загрузки страницы "ВКонтакте" через украинский провайдер "Добробут" пользователи видят сообщение, которое гласит, что указом президента Украины №133/2017 доступ на этот сайт заблокирован.

Некоторые российские компании назвали решение украинских властей политически мотивированным, в Mail.Ru Group, чьи ресурсы также попали под санкции, отметили, что не нарушали законы Украины и не участвовали в политике.

В то же время соцсети, которые также попали под запрет на Украине, отметили "драматический рост трафика" из этой страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинские провайдеры приступили к выполнению указа президента страны и перекрыли доступ к попавшим под санкции соцсетям.

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