МИНСК, 16 мая — Sputnik. Украинские провайдеры приступили к выполнению решения властей страны и начали блокировать соцсеть "ВКонтакте", сообщили Sputnik во вторник интернет-пользователи.



© Sputnik Константин Чалабов Киев ввел санкции против российских СМИ

Президент Украины Петр Порошенко сегодня утвердил решение Совета национальной безопасности страны о продлении и расширении списка санкций в отношении физических и юридических лиц РФ. В этот список попали российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ряд российских СМИ.

Так, при попытке загрузки страницы "ВКонтакте" через украинский провайдер "Добробут" пользователи видят сообщение, которое гласит, что указом президента Украины №133/2017 доступ на этот сайт заблокирован.

Некоторые российские компании назвали решение украинских властей политически мотивированным , в Mail.Ru Group, чьи ресурсы также попали под санкции, отметили, что не нарушали законы Украины и не участвовали в политике.

В то же время соцсети, которые также попали под запрет на Украине, отметили "драматический рост трафика" из этой страны.