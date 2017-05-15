|
Фотофакт: в Украине блокируют сайт "ВКонтакте"
16.05.2017 18:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая — Sputnik. Украинские провайдеры приступили к выполнению решения властей страны и начали блокировать соцсеть "ВКонтакте", сообщили Sputnik во вторник интернет-пользователи.
© Sputnik Константин Чалабов
Президент Украины Петр Порошенко сегодня утвердил решение Совета национальной безопасности страны
Так, при попытке загрузки страницы "ВКонтакте" через украинский провайдер "Добробут" пользователи видят сообщение, которое гласит, что указом президента Украины №133/2017 доступ на этот сайт заблокирован.
Некоторые российские компании
В то же время соцсети, которые также попали под запрет на Украине, отметили "драматический рост трафика" из этой страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинские провайдеры приступили к выполнению указа президента страны и перекрыли доступ к попавшим под санкции соцсетям.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии