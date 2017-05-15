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Минобразования: родители в новом учебном году смогут приводить детей в школу с 8 утра

16.05.2017 19:05 — Новости Общества | БелТА  
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Минобразования: родители в новом учебном году смогут приводить детей в школу с 8 утра
ФОто из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрации школ, где дети учатся в две смены, будут сами принимать решение о начале занятий - с 8.30 или 9.00, но в школу можно приводить детей с 8 утра. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ФОто из архива 16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрации школ, где дети учатся в две смены, будут сами принимать решение о начале занятий - с 8.30 или 9.00, но в...

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