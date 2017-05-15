|
Минобразования: родители в новом учебном году смогут приводить детей в школу с 8 утра
16.05.2017 19:05 — Новости Общества | БелТА
ФОто из архива
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрации школ, где дети учатся в две смены, будут сами принимать решение о начале занятий - с 8.30 или 9.00, но в школу можно приводить детей с 8 утра. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФОто из архива 16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрации школ, где дети учатся в две смены, будут сами принимать решение о начале занятий - с 8.30 или 9.00, но в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии