Минобразования: родители в новом учебном году смогут приводить детей в школу с 8 утра

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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрации школ, где дети учатся в две смены, будут сами принимать решение о начале занятий - с 8.30 или 9.00, но в школу можно приводить детей с 8 утра. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

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