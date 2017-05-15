Минобразования: родители в новом учебном году смогут приводить детей в школу с 8 утра

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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрации школ, где дети учатся в две смены, будут сами принимать решение о начале занятий - с 8.30 или 9.00, но в школу можно приводить детей с 8 утра. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

Людмила Высоцкая отметила, что СанПиН рекомендует начинать занятия не раньше 9 утра. Администрации школ, где дети учатся в одну смену, будут рассматривать возможность начала занятий именно с этого времени. В школах, которые работают в две смены, окончательное решение о начале занятий (в 8.30 или 9.00) будут принимать администрации школ. При этом будет учитываться загрузка детей второй смены и рабочий график.

Пока Минобразования проводит мониторинг ситуации, изучает мнение родителей, учителей, администраций школ.

По словам пресс-секретаря, родителям в случае более позднего начала занятий не стоит волноваться. Они могут привозить своих детей в школу заблаговременно. Час до занятий дети будут под присмотром, с ними будут заниматься (например, делать зарядку) педагоги.-0-