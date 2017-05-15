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Минтруда и соцзащиты: "Уголовных дел за уклонение от альтернативной службы нет"

16.05.2017 16:44 — Новости Общества | Tut.by  
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В некоторых СМИ появилась информация, что в стране возбуждены первые 5−6 уголовных дел за уклонение от альтернативной службы. В Министерстве труда и соцзащиты эти сведения не подтвердили: все 51 человек, которые решили проходить альтернативную службу, прибыли на места и служат.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Закон «Об альтернативной службе» вступил в силу 1 июля 2016 года. Пока, объясняют в Минтруда и соцзащиты, состоялся всего один призыв. В итоге к такому виду службы приступил 51 молодой человек.

— Все они прибыли на места и служат, — говорит Ольга Штин, пресс-секретарь Министерства труда и соцзащиты.

В ведомстве также пояснили: по закону решение заменить воинскую службу на альтернативную принимает призывная комиссия по заявлению призывника.

— Нынешняя призывная кампания началась в феврале 2017-го и закончится 31 мая. Последний срок подачи заявления на прохождение альтернативной службы — за 10 дней до окончания призыва, — продолжает Ольга Штин. — Далее с ребятами, заявки которых одобрили, работаем мы: определяем для них организации и дату убытия.

Причем до дня убытия у человека есть право передумать.

— В прошлом году, например, нам поступила информация о 60 ребятах, которых одобрили для альтернативной службы, но фактически служить отправились 51. Остальные отказались.

Сколько желающих будет проходить альтернативную службу в этот призыв, станет известно не ранее августа.

— Пока из военных комиссариатов нам поступило десять заявок, — продолжает пресс-секретарь. — Сейчас мы определяем этим ребятам организации и дату убытия.

 
 
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В некоторых СМИ появилась информация, что в стране возбуждены первые 5−6 уголовных дел за уклонение от альтернативной службы. В Министерстве труда и соцзащиты эти...

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