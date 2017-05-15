|
Цзиньпин пообещал Лукашенко $1 млрд кредита на модернизацию НПЗ
16.05.2017 18:48 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Китай поможет Беларуси с кредитом в миллиард долларов, заявил президент КНР Си Цзиньпин на
Эти средства требуются Беларуси для модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Си Цзиньпин заявил, что поручил руководителям профильных ведомств проработать данный вопрос.
Кроме того, Китай продолжит оказывать помощь по строительству социального жилья. По итогам переговоров главы государств заключили соглашение о развитии международных грузоперевозок и сотрудничестве в строительстве экономического пояса Шелкового пути.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии