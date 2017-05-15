Цзиньпин пообещал Лукашенко $1 млрд кредита на модернизацию НПЗ

Китай поможет Беларуси с кредитом в миллиард долларов, заявил президент КНР Си Цзиньпин на переговорах с Александром Лукашенко. Встреча состоялась в Пекине во вторник.

Эти средства требуются Беларуси для модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Си Цзиньпин заявил, что поручил руководителям профильных ведомств проработать данный вопрос.

Кроме того, Китай продолжит оказывать помощь по строительству социального жилья. По итогам переговоров главы государств заключили соглашение о развитии международных грузоперевозок и сотрудничестве в строительстве экономического пояса Шелкового пути.