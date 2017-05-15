Шуневич вручил медали образцовым правоохранителям

Игорь Шуневич. Фото из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медалями "За отличие в охране общественного порядка" и "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций" награждены 45 правоохранителей, образцово исполняющих служебные обязанности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД Беларуси.

Торжественное награждение состоялось сегодня в зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Заслуженные награды стражам правопорядка вручил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Министр подчеркнул, что сегодня в Беларуси нет ничего ценнее, чем мир и спокойствие, порядок и стабильность, и все это в должной мере обеспечивают работники милиции.

Государственных наград удостоены руководители и сотрудники центрального аппарата МВД, а также территориальных подразделений. В частности, медаль "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций" получили два оперуполномоченных Жлобинского РОВД - капитан милиции Александр Турский и старший лейтенант милиции Виктор Кутюн, спасшие на пожаре двоих жителей деревни Мормаль в новогоднюю ночь 2015 года.-0-