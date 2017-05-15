Мошенники из Беларуси и России похитили у игорных заведений Минска более 100 тыс. долларов

В столице задержали молодых людей, которые с помощью компьютерной техники завладели крупной суммой денег, принадлежавших известным в стране игорным заведениям. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Группа аферистов состояла из граждан Беларуси и России. Для осуществления махинаций злоумышленники использовали компьютерную технику, средства мобильной связи, возможности интернета и устройства, оказывающие воздействие на случайный результат игры.

Как сообщают правоохранители, посещая игорные заведения, они подкупали охранников либо администраторов процентами от будущих незаконных выигрышей. Те, в свою очередь, внедряли в игровые автоматы специальное электронное устройство и сообщали об этом подельникам. Через некоторое время к таким автоматам подходил «свой» игрок и выигрывал значительные деньги.

В результате махинаций с выигрышными комбинациями на игровых автоматах, установленных в различных районах Минска, на протяжении как минимум года они завладели деньгами в особо крупном размере. Только по двум эпизодам ущерб составил 23 тысячи рублей. Всего же, по данным ГУБОПиК, общая сумма похищенного превышает 100 тысяч долларов США.

Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В настоящее время установлено более десяти фигурантов (часть из них водворены в ИВС ГУВД Мингорисполкома, остальные отпущены под обязательство о явке), изучаются все обстоятельства их преступной деятельности.