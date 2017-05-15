В торговом центре Могилева открылась необычная фотовыставка

Выставка семейных фотографий открылась в торговом центре «Е-Сити». Необычный проект подготовили сотрудники ЗАГСа Могилева вместе с несколькими коммерческими организациями областного центра ко Дню семьи и посвятили 750-летию Могилева.





В составе экспозиции — фотографии из семейных альбомов могилевчан, на которых запечатлены моменты, связанные с празднованием свадьбы. Самая старая фотография датирована 1905 годом.

В составе коллекции — черно-белые фотографии 60-х и 70-х годов прошлого века, первые цветные фото 80-х, авторские работы известных сегодня в Могилеве свадебных фотографов, профессиональные и любительские снимки.





Экспозиция на площадях торгового центра будет работать в течение двух месяцев. Второй этап этого проекта откроется 1 июня, но уже в другом крупном торговом центре города — «Парк-Сити». Главными героями его фотосюжетов станут дети.



