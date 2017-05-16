Более 53 тыс. детей отдохнут в оздоровительных лагерях Минской области на летних каникулах

В лагерях Минской области в летний период планируется оздоровить более 53 тыс. детей, сообщили в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

По решению Миноблисполкома, нынешним летом предполагается оздоровить 53 620 детей из Минской области, из них 21 835 — в лагерях с круглосуточным пребыванием, а 31 785 школьников — с дневным пребыванием. На подготовку оздоровительных лагерей области к летнему сезону выделено Br72 тыс.

К началу оздоровительной кампании обеспечивается подбор кадров для всех типов лагерей, проводится учеба, планируется воспитательная и оздоровительная работа. Особую актуальность приобретает вопрос своевременной и качественной подготовки лагерей в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, требованиями техники безопасности и противопожарной безопасности, укрепления материально-технической базы.

Все оздоровительные лагеря обеспечиваются необходимыми методическими рекомендациями по вопросам оздоровления школьников, разрабатываются планы мероприятий по подготовке педагогов к работе. Районными комиссиями по организации летнего оздоровления в 2017 году, в которую вошли представители всех заинтересованных служб, проверяются места дислокации лагерей. Перед руководством гор- и райисполкомов поставлены задачи по выполнению плановых показателей летнего оздоровления детей, по созданию безопасных условий их пребывания в лагерях.

В учреждениях образования области оформлены информационные стенды о возможностях оздоровления детей. Кроме того, актуальная информация о летнем оздоровлении размещена на сайте управления образования Миноблисполкома, а также на сайтах отделов образования, спорта и туризма гор- и райисполкомов, иных собственников оздоровительных лагерей.

Областная оздоровительная кампания 2017 года будет проходить во время республиканской акции «Лето — время открытий». Основная задача акции — организовать оздоровление и трудовую занятость несовершеннолетних разных возрастных групп, максимально использовать летнее время для развития личности ребенка, его способностей и возможностей. Предстоящая оздоровительная кампания будет направлена на сохранение и укрепление здоровья детского населения, социальную защиту и поддержку наиболее незащищенных категорий детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, детей-инвалидов.

В регионах Минской области будет организована работа спортивно-оздоровительных лагерей, профильных лагерей с лингвистическим уклоном, туристско-краеведческих, для высокомотивированных детей, военно-патриотических, лагерей труда и отдыха, а также палаточных лагерей.